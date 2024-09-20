استهدفه الاحتلال في غارة على لبنان، من هو إبراهيم عقيل المتهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت؟

استهدفت غارة شنتها قوات الاحتلال على الضاحية الجنوبية في لبنان إبراهيم عقيل القيادي في حزب الله اللبناني بعد اتهامه بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت.

من هو المستهدف من الغارة الإسرائيلية في لبنان

وإبراهيم عقيل المعروف أيضا باسم تحسين عضو في أعلى مجلس عسكري تابع للحزب وهو المجلس الجهادي.

ويلاحق القضاء اللبناني عقيل لارتباطه بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق شفيق الوزان.

كما أن عقيل مطلوب أيضا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، لأنه متهم بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت ومركز المارينز عام 1983، ما تسبب في مقتل 241 أمريكيا.

اختطاف رهائن وتفجير السفارة الأمريكية

وحسب موقع وزارة الخارجية الأمريكية، فإن عقيل أدار أيضا في الثمانينات عملية اختطاف رهائن أمريكيين وألمان في لبنان، واحتجازهم هناك.

وتصنف واشنطن إبراهيم عقيل بأنه "إرهابي عالمي"، ورصدت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للوصول إليه.



وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، ما أدى إلى مقتل 5 أطفال في حصيلة أولية.

وقال الجيش إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف.

استهدفت غارة إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تنفيذ غارة جوية استهدفت موقعا في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله في العاصمة اللبنانية، زاعما إنه نفذ "ضربة محددة الهدف" في بيروت، من دون أن يحدد هذا الهدف.

لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الغارة استهدفت "قياديا بارزا في حزب الله"، من دون ذكر اسمه.

وقال مصدران أمنيان لبنانيان إن الضربة الإسرائيلية أصابت منطقة قرب منشآت رئيسية لحزب الله.

وأظهرت مقاطع فيديو مباني متضررة وسيارات مدمرة وركاما في الشوارع، عقب الضربة الإسرائيلية.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ 7 هجمات منفصلة على شمالي إسرائيل بصواريخ كاتيوشا.

وبحسب الإعلام العبري، فقد تم رصد إطلاق 150 صاروخا من لبنان تجاه شمال دولة الاحتلال.

اندلاع حرائق في شمال إسرائيل

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، باندلاع حرائق في مواقع بصفد وكيبوتس أورتال بالجولان عقب إطلاق صواريخ من ‎لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن سلطات الاحتلال دفعت بـ 10 فرق إطفاء للسيطرة على الحرائق.

إطلاق 130 صاروخا من ‎لبنان

ومنذ قليل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 130 صاروخا أطلقت من ‎لبنان على دفعتين استهدفت صفد بالجليل الأعلى وشمالي الجولان.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الجمعة، سماع دوي انفجارات في الجولان السوري المحتل بعد إطلاق صواريخ من جنوب ‎لبنان.