اندلاع الحرائق فى إسرائيل بعد إطلاق 45 صاروخا من لبنان

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، باندلاع العديد من الحرائق في منطقة الجليل نتيجة صواريخ أطلقت من جنوب ‎لبنان.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق 45 صاروخا من جنوب ‎لبنان على شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي

ودوت صافرات الإنذار في برعم وعدة بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي حتى الآن.