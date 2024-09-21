اندلاع الحرائق فى إسرائيل بعد إطلاق 45 صاروخا من لبنان
أفادت القناة 13 الإسرائيلية، باندلاع العديد من الحرائق في منطقة الجليل نتيجة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق 45 صاروخا من جنوب لبنان على شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.
أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي
ودوت صافرات الإنذار في برعم وعدة بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي حتى الآن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.