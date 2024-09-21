إطلاق 45 صاروخا من لبنان باتجاه إسرائيل خلال الساعة الأخيرة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بإطلاق 45 صاروخا من جنوب ‎لبنان على شمال إسرائيل خلال الساعة الأخيرة.

ودوت صافرات الإنذار في برعم وعدة بلدات إسرائيلية في الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.

أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال أكثر من 70 غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني والبقاع الغربي حتى الآن.

الغارة الإسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية

وأمس، انهار مبنيان سكنيان في محلة الجاموس، في ضاحية بيروت الجنوبية في غارة إسرائيلية على الضاحية.

وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن فرق البحث والإنقاذ توجهت إلى الموقع، وأن عناصرها باشروا تنفيذ عمليات المسح الميداني الشامل بحثًا عن المفقودين تحت الأنقاض.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (اللبنانية الرسمية)، استهدفت الغارة الإسرائيلية "شقة في أحد المباني السكنية في منطقة الجاموس".

وقالت الوكالة إن الغارة "جاءت في ساعة الذروة، ما تسبب بخسائر بشرية".