أخبار مصر اليوم: منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية.. تفاصيل مكالمة قرينة السيسي لأم الأيتام.. الصحة: نستهدف زيادة عمر المواطن لـ 79 سنة
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
الشنطة بـ120 جنيها، أسعار تنافسية للأدوات المدرسية والملابس بمعرض "أهلا مدارس" بفيصل (صور)
شهد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب، حيث يوفر المعرض مجموعة متنوعة من الملابس المدرسية بأسعار مناسبة.
خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية
يتسم خريف 2024 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.
فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق، تفاصيل مكالمة قرينة السيسي لأم الأيتام عزة
أجرت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع عزة الملقبة بـ أم اليتامى، والتي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق الأليم.
رئيس الوزراء يتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة ناهد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع أوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)
شهد معرض "أهلا مدارس" الذي افتتح منذ قليل بشارع فيصل إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب، ويوفر المعرض مجموعة واسعة من الأدوات المدرسية والمكتبية بأسعار تنافسية.
الأرز بـ22 جنيها والزيت بـ40، أسعار المواد الغذائية في معرض "أهلا مدارس" بفيصل (صور)
حصلت فيتو على قائمة أسعار المواد الغذائية الأساسية في معرض "أهلا مدارس" الذي تم افتتاحه منذ قليل بشارع فيصل تحت رعاية محافظ الجيزة، ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد.
وزير التعليم: مهنة التدريس الوحيدة التي تُمارس دون ضوابط، وقانون لمزاولتها قريبا
قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيطلب من مجلس النواب تعديلًا تشريعيًا لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس قريبا.
الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 18-9-2024
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الأربعاء، وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية.
تعليم الجيزة تعلن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤.
قواعد مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة
يختتم موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، اليوم الثلاثاء، بعد مد باب تسجيل الرغبات يوما إضافيا لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.
وزير التعليم: نخطط لحل أزمة 250 ألف فصل عجز بالمنظومة
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.
انتظام الحركة على خط بنها منوف بعد توقفها بسبب حادث اصطدام قطار بـ توك توك
انتظمت حركة القطارات على خط بنها منوف بعد توقفها، بسبب حادث تصادم قطار منوف بتوك توك ما أسفر عن وفاة قائد التوك توك.
وزير التعليم: نحتاج لـ 200 ألف فصل مدرسي جديد و460 ألف معلم
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والسادة الإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.
وزير الصحة يعلن تراجع معدلات الخصوبة والإنجاب لأول مرة في مصر (فيديو)
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية:"من خلال مبادرة بداية نستهدف خفض معدلات البطالة من 7.5% إلى 5.6% في العالم المالي 2025/2026.
تنسيق الجامعات 2024، مد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى ظهر الغد
أعلن منذ قليل موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، مد باب تسجيل الرغبات حتى ظهر غدا الأربعاء لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.
الأزهر: الكيان الغاصب يستخدم كافة الأدوات المتاحة لتنفيذ مخططاته الإرهابية ضد أهالي غزة
كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يجند عددًا من طالبي اللجوء الأفارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل وعود بمنحهم إقامة دائمة في إسرائيل.
الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وينتهى يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل
وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية: "من خلال مبادرة بداية، نعمل على توسيع قاعدة الالتحاق بالتعليم من عمر 4 سنوات حتى 6 سنوات ثم التعليم الأساسي".
مترو الأنفاق يكشف حقيقة تخفيض أسعار اشتراكات الجمهور والطلبة
كشف مترو الأنفاق حقيقة ما يتم تداوله من خلال صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن طرح اشتراكات مجانية وتخفيض أسعار التذاكر والاشتراكات، موضحة أنه لا أساس له من الصحة.
اصطدام قطار منوف - بنها بتوك توك عند مزلقان كفر شبرا
اصطدم قطار بتوك توك عند مزلقان كفر شبرا زنجى،ما أدى إلى وفاة سائق التوك توك وتوقف حركة القطارات على خط بنها منوف.
مدبولي يكشف الهدف الاستراتيجي من مبادرة "بداية" ويوجه رسالة للمواطنين
شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الأنسان" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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