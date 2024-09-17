أخبار مصر اليوم: منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية.. تفاصيل مكالمة قرينة السيسي لأم الأيتام.. الصحة: نستهدف زيادة عمر المواطن لـ 79 سنة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

شهد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب، حيث يوفر المعرض مجموعة متنوعة من الملابس المدرسية بأسعار مناسبة.

يتسم خريف 2024 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

أجرت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع عزة الملقبة بـ أم اليتامى، والتي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق الأليم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة ناهد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع أوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.

شهد معرض "أهلا مدارس" الذي افتتح منذ قليل بشارع فيصل إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب، ويوفر المعرض مجموعة واسعة من الأدوات المدرسية والمكتبية بأسعار تنافسية.

حصلت فيتو على قائمة أسعار المواد الغذائية الأساسية في معرض "أهلا مدارس" الذي تم افتتاحه منذ قليل بشارع فيصل تحت رعاية محافظ الجيزة، ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيطلب من مجلس النواب تعديلًا تشريعيًا لمنح رخصة لمزاولة مهنة التدريس قريبا.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الأربعاء، وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



يختتم موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، اليوم الثلاثاء، بعد مد باب تسجيل الرغبات يوما إضافيا لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءً موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

انتظمت حركة القطارات على خط بنها منوف بعد توقفها، بسبب حادث تصادم قطار منوف بتوك توك ما أسفر عن وفاة قائد التوك توك.

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لقاءًا موسعًا مع رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية والسادة الإعلاميين؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية، وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية:"من خلال مبادرة بداية نستهدف خفض معدلات البطالة من 7.5% إلى 5.6% في العالم المالي 2025/2026.

أعلن منذ قليل موقع تنسيق الجامعات استقبال تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني بالمرحلة الثالثة، مد باب تسجيل الرغبات حتى ظهر غدا الأربعاء لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتسجيل.

كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، ذكرت أن الجيش الإسرائيلي يجند عددًا من طالبي اللجوء الأفارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل وعود بمنحهم إقامة دائمة في إسرائيل.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وينتهى يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية: "من خلال مبادرة بداية، نعمل على توسيع قاعدة الالتحاق بالتعليم من عمر 4 سنوات حتى 6 سنوات ثم التعليم الأساسي".

كشف مترو الأنفاق حقيقة ما يتم تداوله من خلال صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن طرح اشتراكات مجانية وتخفيض أسعار التذاكر والاشتراكات، موضحة أنه لا أساس له من الصحة.

اصطدم قطار بتوك توك عند مزلقان كفر شبرا زنجى،ما أدى إلى وفاة سائق التوك توك وتوقف حركة القطارات على خط بنها منوف.

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الأنسان" بالعاصمة الإدارية الجديدة.