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الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

فصل الخريف، فيتو
فصل الخريف، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بداية فصل الخريف يوم الأحد 22 سبتمبر ويستمر لمدة ثلاثة أشهر وينتهى يوم الجمعة 20 ديسمبر المقبل

تحذير من السيول فى هذه المناطق خلال فصل الخريف بسبب منخفض السودان الموسمي

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية،  يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر  وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة وفي خريف هذا العام تزيد معدلات  تكون السيول على المناطق الجبلية لسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد وسيناء


وقالت الأرصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة كثيفة أحيانا.


أكدت الأرصاد الجوية أن من سمات فصل الخريف سقوط الأمطار والسيول، وفى ظل التغيرات المناخية فإن خريف هذا العام يشهد زيادة فى معدل سقوط الأمطار وذلك أثناء حالات عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد خاصة فى السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

 

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