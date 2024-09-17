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الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 18-9-2024

درجات الحرارة غدا،
درجات الحرارة غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة، غدا الأربعاء، وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وعلى السواحل الشمالية.

 

حالة الطقس غدًا الأربعاء 18-9-2024 بوادي النطرون

حالة الطقس غدا الأربعاء 18-9-2024 في محافظة الفيوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلا  وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد، معتدل رطب على السواحل الشمالية.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى   24 والعظمى 34

القاهرة: المحسوسة: 36

العاصمة الإدارية: الصغرى 23 والعظمى 34

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 36

6 أكتوبر: الصغرى 23 والعظمى 35

6 أكتوبر المحسوسة:  37

بنها: الصغرى 23 والعظمى  34

بنها المحسوسة: 36

الإسكندرية: الصغرى 23 والعظمى 34

الاسكندرية: المحسوسة: 36

العلمين الجديدة: الصغرى 22 والعظمى 35

العلمين الجديدة: المحسوسة: 36

مطروح: الصغرى 24 والعظمى 28

مطروح: المحسوسة: 40

سيوة: الصغرى 25   والعظمى 39

سيوة: المحسوسة: 41

كاترين الصغرى 17 والعظمى 29

كاترين: المحسوسة: 31

بورسعيد الصغرى 22 العظمى 30

بورسعيد: المحسوسة: 33

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 34

الزقازيق: المحسوسة: 36

الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى  34

الاسماعيلية: المحسوسة:  36

السويس: الصغرى 24 والعظمى 34

السويس: المحسوسة: 36

شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 36

شرم الشيخ: المحسوسة: 38

الغردقة الصغرى 27 والعظمى 36

الغردقة: المحسوسة: 38

الفيوم: الصغرى 24 والعظمى 34

الفيوم: المحسوسة: 36

بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 35

بنى سويف: المحسوسة: 37

المنيا: الصغرى 23 والعظمى 35

المنيا: المحسوسة: 37

أسيوط الصغرى 24 والعظمى 36

اسيوط: المحسوسة: 38

سوهاج الصغرى  25 والعظمى 36

سوهاج: المحسوسة: 38

الأقصر الصغرى 27  والعظمى 37

الاقصر: المحسوسة: 38

أسوان: الصغرى 28 والعظمى 38

أسوان: المحسوسة: 39 

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