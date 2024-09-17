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أخبار مصر

انتظام الحركة على خط بنها منوف بعد توقفها بسبب حادث اصطدام قطار بـ توك توك

قطار
قطار

انتظمت حركة القطارات على خط بنها منوف بعد توقفها، بسبب حادث تصادم قطار منوف بتوك توك ما أسفر عن وفاة قائد التوك توك.

حادث تصادم قطار وتوك توك 

وقد اصطدم قطار بتوك توك عند مزلقان كفر شبرا زنجى، ما أدى إلى وفاة سائق التوك توك وتوقف حركة القطارات على خط بنها منوف. 

وعلى الفور تم إخطار قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية،  وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث وسرعة إزالة آثاره وإعادة حركة القطارات لطبيعتها 

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