الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

الأرز بـ22 جنيها والزيت بـ40، أسعار المواد الغذائية في معرض "أهلا مدارس" بفيصل (صور)

المواد الغذائية
المواد الغذائية

حصلت فيتو على قائمة أسعار المواد الغذائية الأساسية في معرض "أهلا مدارس" الذي تم افتتاحه منذ قليل بشارع فيصل تحت رعاية محافظ الجيزة، ويهدف المعرض إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وتضمنت القائمة أسعارًا متنوعة لعدد كبير من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأرز والسكر والدقيق والزيوت واللحوم والدواجن والبقوليات والمعلبات.

أسعار تنافسية

وأظهرت القائمة أسعارًا تنافسية لعدد من المنتجات، ما يشير إلى سعي المعرض لتقديم عروض جذابة للمواطنين، فعلى سبيل المثال، يتم عرض أرز بيوتي بسعر 22 جنيهًا للكيلو، وسكر معبأ بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وإليكم القائمة الكاملة للأسعار:

سكر معبأ ١ كيلو ٢٧ جنية

أرز بيوتي 1 كجم ٢٢ جنيه

أرز ريزو عريض الحبة 5 كجم ١٢٠ جنيه

دقيق السنبلة 1 كجم ١٦ جنيه

دقيق الكوثر إكسترا 1 كجم ١٨ جنيه

زيت خليط ( أنواع ) ٠.٨ لتر ٤٠ جنيه

زيت خليط كوكي ٠.٩ لتر ٤٥ جنيه 
زيت خليط ( أنواع ) ١ لتر ٥٠جنيه

زيت بذرة القطن زمزم 1 لتر ٥٧ جنيه

زيت عباد سلاسل 1 لتر ٦٠جنية

زيت ذرة نبع 1 لتر ٨٤ جنيه
سمن نباتي كهرمانة ٧٠٠ جم ٥٢.٥ جنيه
خل طبيعي ( النيل ) ١ لتر ١٠ جنيه

صدور دجاج ساديا ٤٥٠ جم ٦٠ جنيه

أوراك دجاج ساديا ٩٠٠ جم ٩٠ جنيه

دواجن مجمدة 1 كجم ١٣٥ جنيه

صلصة قها ٣٠٠ جم ( ظرف ) ١٣.٥٠ جنيه

عدس معبأ ليبا ٥٠٠ جم ٢٨ جنيه

مكرونة أكاديا ٣٥٠ جم ٧ جنيه

مكرونة الكوثر ٤٠٠ جم ٧.٧٥ جنيه
مكرونة ايزيس 1 كجم ٢٠ جنيه

فول مدمس قها ٢٥٠ جم ١٢ جنيه

مربى في بيتي 1 كجم ٤٨ جنيه

مربى قها أنواع ٣٥٠ جم  ٢١ جنيها

شاي بيوتي ٤٠ جم ٦ جنيه

مياه نقاء صغيرة ٣ جنيه

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شارع فيصل توفي العام الدراسي الجديد أسعار المواد الغذائية الأساسية عرض أهلا مدارس معرض أهلا مدارس

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