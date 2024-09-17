الشنطة بـ120 جنيها، أسعار تنافسية للأدوات المدرسية والملابس بمعرض "أهلا مدارس" بفيصل (صور)

شهد معرض "أهلا مدارس" بشارع فيصل إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب، حيث يوفر المعرض مجموعة متنوعة من الملابس المدرسية بأسعار مناسبة.

أسعار الملابس المدرسية

وتراوحت أسعار الملابس المدرسية المعروضة في المعرض ما بين:

الشنط: من 120 إلى 650 جنيهًا.

الشروال: 120 جنيهًا.

الجيب: 200 جنيه.

تيشيرت المدرسة: 75 جنيهًا.

الكوتشيات: من 175 إلى 250 جنيهًا.

وأكد محافظ الجيزة أن الهدف من إقامة المعرض رفع المعاناة عن المواطنين ومحدودي الدخل والتصدي لجشع بعض التجار وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية والضرورية وكافة احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ما بين 20 % إلى 30 % عن المعروض بالسوق، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع في إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية مراعاة للأسر من محدودي الدخل.

وافتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم الثلاثاء معرض (أهلًا مدارس) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بشارع فيصل، وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.