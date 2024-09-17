الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

مترو الأنفاق يكشف حقيقة تخفيض أسعار اشتراكات الجمهور والطلبة

مترو القاهرة، فيتو
مترو القاهرة، فيتو

كشف  مترو الأنفاق حقيقة ما يتم تداوله من خلال صفحة وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن طرح اشتراكات مجانية وتخفيض أسعار التذاكر والاشتراكات، موضحة أنه لا أساس له من الصحة.

وحذر المركز الإعلامي بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق من التعامل مع تلك الصفحة التى لا تمت بصلة لمترو القاهرة، ويؤكد على أنها صفحة " وهمية " ونحن غير مسئولين عنها وعما يتم نشره من خلالها، مؤكدين على أنه تم غلق الصفحة وأنه جار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها والمسئولين عن إنشائها.


وناشد جمهور الركاب بالخط الأول والثاني التواصل  عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك
 

وأيضًا عبر الموقع الرسمي للشركة وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق.
 

وأعلنت الشركة فى بيانها عن أسعار التذاكر بفئاتها المختلفة وهى كالتالى:- 


● تذكرة منطقة واحدة بعدد ٩ محطات بقيمة ٨ جنيها. 
● تذكرة منطقتين بعدد ١٦ محطة بقيمة ١٠ جنيهات.
● تذكرة ثلاث مناطق بعدد ٢٣ محطة بقيمة ١٥ جنيها.
● تذكرة أربعة مناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٢٠ جنيها.
● تذكرة ذوى الهمم جميع المناطق بعدد أكثر من ٢٣ محطة بقيمة ٥ جنيهات. 


وأوضحت أن أسعار الاشتراكات الجمهور والطلبة وجميع الفئات الأخرى بنفس الأسعار التى تم الإعلان عنها بالموقع الرسمي للشركة  ولم يتم إجراء أى زيادات عليها كما أدعت تلك الصفحة الوهمية

 

مؤكدين على أنه منذ أمس تم البدء فى استخراج اشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية والتى جائت بنسبة تخفيض تتراوح بين ٨٨ % حتى ٩١ % وهى كالتالى:- 


● اشتراك طلبة منطقة واحدة لمدة ٣ شهور  بقيمة ١٥٠ جنيها.
● اشتراك طلبة منطقتين لمدة ٣ شهور بقيمة ٢٠٠ جنيه.
● اشتراك طلبة ثلاث وأربع مناطق لمدة ٣ شهور بقيمة ٢٥٠ جنيها.
● اشتراك طلبة خمس وست مناطق لمدة ٣ شهور بقيمة ٣٠٠ جنيه. 
 

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