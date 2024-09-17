أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

شهد معرض "أهلا مدارس" الذي أفتتح منذ قليل بشارع فيصل إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والطلاب، ويوفر المعرض مجموعة واسعة من الأدوات المدرسية والمكتبية بأسعار تنافسية.

وتراوحت أسعار الأدوات المدرسية المعروضة في المعرض ما بين:

سكتش رسم بسعر 25 جنيهًا

قلم جاف روتو بـ 40 جنيهًا

كشكول سلك كبير بـ 35 جنيهًا

قلم سبورة بـ 5 جنيهات

مسطرة معدنية بـ 7.5 جنيه

لانش بوكس بـ 60 جنيهًا

استيكة بـ 7.5 جنيه

قلم رصاص بـ 15 جنيهًا

كوركتور سن معدن بـ 5 جنيهات

ألوان كبيرة بـ 20 جنيهًا

كراسة رسم صغيرة بـ 10 جنيهات

كراسة رسم كبيرة بـ 20 جنيهًا

دستة قلم جاف بـ 30 جنيهًا

قلم رصاص براية بـ 20 جنيهًا

مقلمة سوسته بـ 10 جنيهات

زمزمية بـ 40 جنيهًا

5 استيكات بـ 10 جنيهات

3 كشاكيل سلك بـ 105 جنيهات

100 ورقة فلو سناب بـ 25 جنيهًا

ألوان خشب بـ 45 جنيهًا.

وافتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة معرض ( أهلًا مدارس ) لبيع كافة المستلزمات والأدوات المدرسية بشارع فيصل وذلك لقرب انطلاق العام الدراسي الجديد.