تعليم الجيزة تعلن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات لبداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤.



وأكد أشرف سلومة وكيل الوزارة بأن مواعيد دخول الصفوف الدراسية لتخفيف الكثافات أثناء بداية العام الدراسي مع مراعاة انتظام الصفوف الدراسية طبقا للجدول التالي

وشدد على انتظامه بجميع مدارس تعليم الجيزة بداية من يوم السبت ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤.

العام الدراسي الجديد

وقررت وزارة التربية والتعليم بدء الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١/ سبتمبر ٢٠٢٤ على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بعدد ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد

ويبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.