مدبولي يكشف الهدف الاستراتيجي من مبادرة "بداية" ويوجه رسالة للمواطنين

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي احتفالية إطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الأنسان" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته بانطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” بالعاصمة الإدارية: إن إطلاق المبادرة وإعلان بدء عقد اجتماعي جديد يبرز استثمارات الدولة في التنمية البشرية وبناء الإنسان ويسلط الضوء على المزيد من الخدمات وأسلوب تقديمها للمواطنين من خلال تضافر وتعاون مختلف الجهات الحكومية في وقت واحد وبصورة تكاملية وهو الأمر الذي سيسهم في رفع العبء الاقتصادي والاجتماعي عن كاهل المواطنين.



وتابع: أدعو الشعب المصري بكل فئاته بالتأمل في إسم المبادرة والذي لم يأت بالمصادفة حيث أن تكليفات الرئيس السيسي تتمحور حول تقديم خدمات ومزايا تشعر المواطن المصري بأنه يعيش بداية جديدة في شتى مناحي الحياة .

ولفت: الي أن هناك 30 جهة تتعاون وتتكامل فيما بينها لتغيير واقع ومستقبل المواطن والدولة المصرية الي الأفضل في مختلف المجالات.

وأشار: المبادرة تستهدف تحقيق اهداف التنمية المستدامة والحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصيلة.

