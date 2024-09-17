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أخبار مصر

وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية: "من خلال مبادرة بداية، نعمل على توسيع قاعدة الالتحاق بالتعليم من عمر 4 سنوات حتى 6 سنوات ثم التعليم الأساسي".

 

حياة طويلة وصحية للإنسان المصري

وأضاف خلال كلمته في احتفالية انطلاق مبادرة بداية:"من خلال المشروع القومي للتنمية البشرية بداية، نستهدف حياة طويلة وصحية للإنسان المصري، وخفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص العمل".

تقارير دورية عن مبادرة بداية

ولفت إلى أنه سيتم رفع تقرير لرئيس الجمهورية بشكل دوري عن معدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
 

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زيادة عمر المواطن المصري

وأكد أنه من خلال مبادرة بداية، نعمل على زيادة العمر عند الولادة ليصل إلى 79 سنة في عام 2030، وخفض معدلات وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة وخفض معدلات التقزم، وزيادة معدلات التطعيمات.
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