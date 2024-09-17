اصطدام قطار منوف - بنها بتوك توك عند مزلقان كفر شبرا
اصطدم قطار بتوك توك عند مزلقان كفر شبرا زنجى ،ما أدى إلى وفاة سائق التوك توك وتوقف حركة القطارات على خط بنها منوف.
وعلى الفور تم إخطار قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحادث وسرعة إزالة آثاره وإعادة حركة القطارات لطبيعتها
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