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أخبار مصر

وزير الصحة يعلن تراجع معدلات الخصوبة والإنجاب لأول مرة في مصر (فيديو)

وزير الصحة الدكتور
وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية:"من خلال مبادرة بداية نستهدف خفض معدلات البطالة من 7.5% إلى 5.6% في العالم المالي 2025/2026.

برامج مودة وتكافل وكرامة

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مبادرة بداية:"نعمل على التوسع في بطاقات خدمات الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، واستفادة الشباب من برامج مودة، ودعم الحصول على معاش تكافل وكرامة".

انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب

ولفت خالد عبد الغفار: هناك تحسن كبير في معدلات الإنجاب والخصوبة الكلية، ونزلنا لأول مرة في اآخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي 2.8%، لكن الخبر السعيد الذي سيعلنه الجهاز هو خفض معدل الخصوبة والإنجاب إلي 2.5%.

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مستهدف خفض الإنجاب والخصوبة السنوات المقبلة

وتابع: لأول مرة في التاريخ يحدث انخفاض كبير في معدلات الإنجاب والخصوبة، ونستهدف الوصول إلي المعدل العالمي وهو 2.1% خلال السنوات القليلة المقبلة ، عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية. 

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