وزير الصحة يعلن تراجع معدلات الخصوبة والإنجاب لأول مرة في مصر (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية:"من خلال مبادرة بداية نستهدف خفض معدلات البطالة من 7.5% إلى 5.6% في العالم المالي 2025/2026.

برامج مودة وتكافل وكرامة

وأضاف خلال كلمته باحتفالية مبادرة بداية:"نعمل على التوسع في بطاقات خدمات الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، واستفادة الشباب من برامج مودة، ودعم الحصول على معاش تكافل وكرامة".

انخفاض معدلات الخصوبة والإنجاب

ولفت خالد عبد الغفار: هناك تحسن كبير في معدلات الإنجاب والخصوبة الكلية، ونزلنا لأول مرة في اآخر إصدار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلي 2.8%، لكن الخبر السعيد الذي سيعلنه الجهاز هو خفض معدل الخصوبة والإنجاب إلي 2.5%.

مستهدف خفض الإنجاب والخصوبة السنوات المقبلة

وتابع: لأول مرة في التاريخ يحدث انخفاض كبير في معدلات الإنجاب والخصوبة، ونستهدف الوصول إلي المعدل العالمي وهو 2.1% خلال السنوات القليلة المقبلة ، عن طريق التوسع بالخدمات وخريطة متكاملة للقضية السكانية.