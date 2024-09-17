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خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

خريف 2024، فيتو
خريف 2024، فيتو
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يتسم خريف 2024 بالاعتدال فى درجات الحرارة ولكن قد يتخلله بعض الارتفاعات فى درجات الحرارة العظمى فى بعض المناطق خاصة فى النصف الأول من الخريف، وذلك وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

 

خريف 2024: ارتفاع بدرجات الحرارة النصف الأول وعواصف رعدية وحبات ثلج بشمال البلاد

 

وأكدت الأرصاد الجوية، أن أحيانا يتواجد منخفض جوى شديد البرودة فى طبقات الجو العليا لتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التى تتسبب فى سقوط الأمطار المصحوبة بحبات الثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وقالت الأرصاد الجوية، إن الخريف فصل انتقالى ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى اعتدال درجات الحرارة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة التى قد تكون كثيفة أحيانا.


أضافت الأرصاد الجوية أن من سمات فصل الخريف سقوط الأمطار والسيول، وفى ظل التغييرات المناخية فإن خريف هذا العام يشهد زيادة فى معدل سقوط الأمطار وذلك أثناء حالات عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد خاصة فى السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

 

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