فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق، تفاصيل مكالمة قرينة السيسي لأم الأيتام عزة

أجرت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع عزة الملقبة بـ أم اليتامى، والتي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق الأليم.

وقدمت لها قرينة الرئيس السيسي خالص التعازي والمواساة، وكان الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة مؤثرا، وأبدت صبرا وإيمانا كبيرا بقضاء الله، رغم عمق الألم، نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر وأن يتغمد الفقيدات بواسع رحمته.

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