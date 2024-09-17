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فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق، تفاصيل مكالمة قرينة السيسي لأم الأيتام عزة

قرينة الرئيس السيسي،
قرينة الرئيس السيسي، فيتو
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أجرت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع عزة الملقبة بـ أم اليتامى، والتي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق الأليم.

وقدمت لها قرينة الرئيس السيسي خالص التعازي والمواساة، وكان الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة مؤثرا، وأبدت صبرا وإيمانا كبيرا بقضاء الله، رغم عمق الألم، نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر وأن يتغمد الفقيدات بواسع رحمته.

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