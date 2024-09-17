فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق، تفاصيل مكالمة قرينة السيسي لأم الأيتام عزة
أجرت قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية مع عزة الملقبة بـ أم اليتامى، والتي فقدت ابنتيها وحفيدتها في حادث قطاري الزقازيق الأليم.
وقدمت لها قرينة الرئيس السيسي خالص التعازي والمواساة، وكان الحديث مع هذه السيدة المصرية الأصيلة مؤثرا، وأبدت صبرا وإيمانا كبيرا بقضاء الله، رغم عمق الألم، نسأل الله أن يربط على قلبها ويمنحها القوة والصبر وأن يتغمد الفقيدات بواسع رحمته.
اقرأ أيضا:
قرار جديد بشأن عامل التحويلة المتهم في حادث قطاري الزقازيق
كارثة قطاري الزقازيق، النيابة تتهم عمال برج المراقبة بالقتل الخطأ والإهمال
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.