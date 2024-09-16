صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي

أفادت وسائل إعلام عبري، مساء اليوم الإثنين، بدوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي.

وكانت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر إسرائيلية، قد أكدت أمس الأحد، تعرض قاعدة عسكرية في الجليل لإصابة مباشرة بمسيّرة وجرح 3 جنود إسرائيليين.

وقالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن صافرات الإنذار تدوي بلا توقف في مناطق واسعة بـ الجليل الأعلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وابلا من نحو 40 صاروخا أطلق من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان، بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) المحلية عن بيان لجيش الاحتلال القول "إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ، بينما ضربت البقية مناطق مفتوحة، ما تسبب في إشعال حرائق".

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أعلن حزب الله مسئوليته عنه.