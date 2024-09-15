الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

صافرات الإنذار تدوي بلا توقف في مناطق واسعة بالجليل الأعلى

الجليل الأعلي، فيتو
الجليل الأعلي، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار تدوي بلا توقف في مناطق واسعة بـ الجليل الأعلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

الاحتلال: إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن وابلا من نحو 40 صاروخا أطلق من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان، بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) المحلية عن بيان لجيش الاحتلال القول "إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ، بينما ضربت البقية مناطق مفتوحة، ما تسبب في إشعال حرائق".

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أعلن  حزب الله مسؤوليته عنه.

 

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الاحتلال: إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان

 

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