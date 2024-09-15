الأحد 15 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

نتنياهو يلقي خطابا أمام الأمم المتحدة 27 سبتمبر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

حرب غزة ، أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من المقرر أن يلقي  خطابا أمام الأمم المتحدة في 27 من سبتمبر  الجاري.
  وفي سياق آخر أفادت “ قناة القاهرة الإخبارية”  بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت هذا الأسبوع.

كما أفادت قناة بأن عضو مجلس الحرب السابق بيني جانتس قال إنه حان الوقت لاستخدام القوة مع حزب الله وإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم.

 قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ مخيم النصيرات

واستشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الأحد، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لـ مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ففي مخيم النصيرات، استشهد 3 مواطنين إثر قصف الاحتلال منزل في محيط دوار أبو صرار بالمخيم، كما أطلقت آليات الاحتلال النار صوب المناطق الشمالية من المخيم.

 استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان

 

وفي مخيم جباليا، استشهد مواطن وأصيب عدد من المواطنين جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سويدان، ونقلوا إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,182 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,280 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل بنيامين نتنياهو جباليا شمال قطاع غزة حرب غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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