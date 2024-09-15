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خارج الحدود

الاحتلال: إطلاق 40 صاروخا من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، أن وابلا من نحو 40 صاروخا أطلق من لبنان على منطقة الجليل ومرتفعات الجولان، بعد انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة.

 انطلاق صافرات الإنذار في المنطقة

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) المحلية عن بيان لجيش الاحتلال القول "إن الدفاعات الجوية اعترضت بعض الصواريخ، بينما ضربت البقية مناطق مفتوحة، ما تسبب في إشعال حرائق".

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الهجوم الذي أعلن حزب الله مسؤوليته عنه.

ومن جانبها، أعلنت منظمة (نجمة داوود الحمراء) الإسرائيلية عن إصابة 9 أشخاص أثناء الركض للوصول إلى الملاجئ خلال هجوم صاروخي في الصباح الباكر أدى إلى تشغيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وأوضحت المنظمة أنها نقلت خمسة أشخاص منهم إلى المستشفيات بينما تم تقديم الرعاية اللازمة للآخرين في مكان الحادث.

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