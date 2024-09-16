تبادل القصف المدفعي بين لبنان وجيش الاحتلال

أفادت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، بأن صاروخًا مضادًا للدبابات أطلق من جنوب لبنان، أصاب مبنى في مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل، بشكل مباشر دون تسجيل إصابات، فيما رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي.

صافرات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى

وكانت صفارات الإنذار دوت صباحًا في مستوطنة "كفار جلعادي" بالجليل الأعلى، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ، حيث أفيد بسقوط عدد منها في منطقة "أصبع الجليل".

وكان متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن المقاتلات أغارت على عدد من منصات إطلاق الصواريخ تابعة "حزب الله" في منطقة "رشيا الفخار" جنوبي لبنان.