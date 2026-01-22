أحمد مجاهد يكشف حقيقة وقف فعاليات معرض الكتاب يوم 25 يناير

18 حجم الخط

معرض الكتاب 2026، أكد الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 57، أن فعاليات المعرض مستمرة يوميا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساء ما عدا يومي الخميس والجمعة، فتمتد مواعيد المعرض حتى الساعة 9 مساء.

وفي تصريحات خاصة لـ “فيتو” أوضح الدكتور أحمد مجاهد، أن ما يشاع على منصات التواصل الاجتماعي عن توقف فعاليات معرض القاهرة للكتاب يوم 25 يناير الجاري غير صحيح، مؤكدًا ضرورة التأكد من صحة ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

سعر تذكرة مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

وسبق وأعلن المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته السابعة والخمسين عن تحديد سعر تذكرة الباصات المخصصة لنقل الجمهور.

جاءت سعر تذكرة مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى مقر المعرض بـ 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتسهيل وصول الزوار من مختلف مناطق القاهرة إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة للكتاب، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، وبدعم مباشر من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الإقبال الجماهيري على فعاليات المعرض.

وأشار المدير التنفيذي للمعرض إلى أنه تم تخصيص ستة خطوط سير رئيسية لباصات النقل الجماعي، تغطي عددًا كبيرًا من المناطق الحيوية داخل القاهرة، بما يضمن سهولة الحركة وتقليل الزحام المروري حول مقر المعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

