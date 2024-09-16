الإثنين 16 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة فلسطينية شمال الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بلدة يعبد غربي جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

في سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة، في تقريرها الصادر، الخميس، تقلص اقتصاد  قطاع غزة إلى أقل من سدس حجمه منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع قبل نحو عام.

 

ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية

ووفقًا للتقرير فإن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريبًا في نفس المدة مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.

كما ذكر تقرير الأمم المتحدة أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضغط اقتصادي هائل يهدد قدرتها على العمل.

 

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