لإجلاء المصابين، جيش الاحتلال يكثف إطلاق القنابل الضوئية في رفح الفلسطينية
أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الإثنين، بأن جيش الاحتلال كثف إطلاق القنابل الضوئية في رفح الفلسطينية بالتزامن مع دخول طيران مروحي لتنفيذ عملية إجلاء لمصابين في محاور الاشتباك جنوبي قطاع غزة.
عودة جنود اللواء الخامس للمناورة العسكرية في غزة
وأمس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إعادة "اللواء الخامس" إلى العمليات العسكرية الجارية وسط قطاع غزة ، بعد سحبه نهاية يناير الماضي.
وقال الجيش في بيان: عاد جنود اللواء الخامس للمناورة العسكرية وسط قطاع غزة ضمن حرب متواصلة للشهر الثاني عشر على الفلسطينيين.
وأضاف أن جنود اللواء أكملوا خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من التدريبات والتمرينات في مركز التدريب البري.
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