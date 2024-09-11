أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

طلب مناظرة مع شيخ الأزهر، أول رد من إمام رمضان على إيقافه بسبب فتوى جواز سرقة الكهرباء

علق الدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر على قرار إيقافه من قبل إدارة الجامعة بسبب فتواه التي أجاز فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

اليوم، عرض سعد الصغير على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

تتوجه مأمورية من قسم شرطة النزهة اليوم الأربعاء، بالمطرب سعد الصغير لقطاع الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه والتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمة وذلك تنفيذا لتكليفات النيابة العامة وذلك بعد ضبطه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة عائدًا من أمريكا.

ترامب vs هاريس، من الفائز في المناظرة الرئاسية الأمريكية 2024؟

90 دقيقة ما بين الشد والجذب حتى انتهت المواجهة التي انتظرها العالم بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

بمناسبة المولد النبوي، تعرف على موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2024

بمناسبة المولد النبوي الشريف، يتساءل العديد من المستحقين لمعاش تكافل وكرامة عن مواعيد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بالزيادة الجديدة والتي من المقرر الأحد المقبل وذلك يوم 15 سبتمبر.

بينهم سيدات وأطفال ومسنون، كلب ضال يعقر 10 أشخاص في ميت الفرماوي بالدقهلية

شهدت قرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية عقر كلب ضال جماعي لـ 10 شخص بالقرية.

بالأرقام، الأهلي يجهز عقد خيالي لمحمد الشناوي لمواجهة إغراءات العروض السعودية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يُجهز عقدًا جديدًا لحارسه محمد الشناوي قد يتخطى الـ30 مليون جنيه سنويًّا، ليصبح اللاعب الأعلى راتبًا في تاريخ اللاعبين المصريين الذين ارتدوا القميص الأحمر.

اليوم، تشريعية النواب تختتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الأربعاء، آخر اجتماعات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

قاس لكنه مطلوب، فرمان من كولر بشأن يحيى عطية الله قبل السوبر الإفريقي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر وضع برنامج مكثف لـ يحي عطية الله بسبب زيادة الوزن.

أول أيام السنة الزراعية، الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ اليوم الاحتفال بـ عيد النيروز

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء الموافق 11 من سبتمبر الجاري الاحتفال بعيد النيروز أو رأس السنة القبطية في الكنيسة.

ثلاثة ضد واحد، أول تعليق من ترامب على المناظرة أمام هاريس

اعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنّ المناظرة التي خاضها ضدّ منافسته الديمقراطية كامالا هاريس عبر "إيه بي سي"

لمواجهة ارتفاع الأسعار، شعبة السيارات تعلن انفراجة في عملية الاستيراد

كشف المستشار أسامة أبو المجد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، عن انفراجة متوقعة في استيراد السيارات الفترة المقبلة.

رئيس إنبي: دياب أساء اختيار أدواته ومنهم عامر حسين وأفكر في الترشح لرئاسة رابطة الأندية

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه يفكر فقط في الترشح لرئاسة رابطة الأندية المحترفة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصالات رسمية بشأن نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد.

مهاجرون أكلوا قطط السكان، تصريح غريب لترامب خلال المناظرة

شن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، هجومًا شرسًا على المهاجرين، مكرّرًا اتهامات غريبة بأن وافدين جددًا من هايتي إلى ولاية أوهايو الأمريكية "يأكلون قطط" السكان.

حق عبد الله لازم يرجع، تفاصيل جريمة هزت مواقع التواصل في الشرقية (صور)

دشن العشرات على صفحات التواصل الاجتماعي هاشتاج "حق عبد الله لازم يرجع” تضامنًا مع الشاب “عبد الله محمد”21 عامًا ضحية الغدر بدائرة مركز شرطة أبو كبير محافظة الشرقية والذي لقي حتفه على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما.

قفلت "نص باكو"، أسعار اللحوم الكندوز تواصل الارتفاع في الأسواق

واصلت أسعار اللحم الكندوز الارتفاع في الأسواق، إذ سجل سعر كيلو اللحوم كندوز ارتفاعات تراوحت بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات حسب سن الذبيحة؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

بعد المناظرة التاريخية، تايلور سويفت تعلن تأيدها لـ كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

أعلنت أهم نجمة غنائية في أمريكا، تايلور سويفت، عن تأيدها للمرشحة كامالا هاريس، في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وصل لسعر الكندوز، ننشر أسعار اللحوم الضأن في الأسواق

سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر لحوم الضاني الصافي ارتفاعات بنحو 4.5 جنيه عن سعرها السابق؛ مقابل انخفاض سعر اللحم الضاني بالعظام بنحو 1.5 جنيه؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تصريح تشاؤمي لـ بلينكن بشأن هدنة غزة: لا توجد ضمانات ولا نستطيع إجبار إسرائيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا توجد ضمانات بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار شبه المتفق عليه في قطاع غزة. وهناك عقبات على طريق الهدنة.

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

جرفت فيضانات في شمال نيجيريا، بعض الحيوانات المفترسة، الموجودة في حديقة "ساندا كياريمي" الكبيرة إلى شوارع ولاية بورنو الشمالية، الأمر الذي تسبب في هلع بين السكان.