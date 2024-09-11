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بينهم سيدات وأطفال ومسنون، كلب ضال يعقر 10 أشخاص في ميت الفرماوي بالدقهلية

كلب ضال، فيتو
كلب ضال، فيتو

شهدت قرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية عقر كلب ضال  جماعي لـ 10 أشخاص بالقرية.
 

تلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء محمد عز مدير مباحث الدقهلية يفيد بعقر كلب ضال 10 أشخاص  بقرية ميت الفرماوي بميت غمر.

انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 11 شخصًا.
 

وحصلت " فيتو" على أسماء المصابين وهم: “علاء عبد الغني سليم” 56 سنة جرح قطعي بالساق اليسرى، "ناهد م م ع" 53 سنة جرح قطعي بالساق اليسرى
"أحمد م ا م" 12 سنة جرح قطعي أعلى الصدر، "عبد الله ا ن" 25 سنة جرح سطحي، "إسلام ا ا"، 42 سنة جروح قطعية بالساق اليسرى، جودة ع م، 65 سنة جرح قطعي بالساق اليمني جرح سطحي بالساق اليسرى، عنتر م ع 75 سنة جروح سطحية بالساق اليمنى جرح قطعي بالقدم اليمنى، رشا ن ع ع، 42 سنة خربشة سطحية باليد، علي ع ع، 25 سنة جرح في القدم اليمنى، "عبد الرحمن م ا ع"، 14 سنه خربشة سطحية باليد". 



تم نقل المصابين لمستشفى ميت غمر لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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التحقيقات اسماء المصابين الدقهلية المجني عليه قرية ميت الفرماوى قرية ميت الفرماوى مركز ميت غمر كلب ضال محافظة الدقهلية مركز ميت غمر مدير مباحث الدقهلية

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