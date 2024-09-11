جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

جرفت فيضانات في شمال نيجيريا، بعض الحيوانات المفترسة، الموجودة في حديقة "ساندا كياريمي" الكبيرة إلى شوارع ولاية بورنو الشمالية، الأمر الذي تسبب في هلع بين السكان.

وأعلنت الحديقة النيجيرية، في بيان أن الفيضانات تسببت في نفوق نحو 80% من حيوانات الحديقة، التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية مثل الأسود والتماسيح.

Animals escape from the Zoo as Maiduguri faces the worst flood since 1994. pic.twitter.com/FMQwmys0wH September 10, 2024

ودعت سكان ولاية بورنو الشمالية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بعد أن "جرفت الفيضانات بعض الحيوانات المفترسة إلى مجتمعاتنا مثل التماسيح والثعابين".

Maiduguri, the capital of Borno State, is experiencing flood levels not seen since 1994.

It has affected the zoo in the capital, with wild animals seen on the streets.



pic.twitter.com/AnlBKMxVvm — Nigeria Stories (@NigeriaStories) September 10, 2024

وأدت الفيضانات، التي بدأت بعد أن فاضت المياه عن سد بعد هطول أمطار غزيرة، إلى إجلاء آلاف الأشخاص.

وقال مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن الكارثة ألحقت أضرارًا بمرافق أخرى في عاصمة الولاية مايدوجوري، من بينها مكتب بريد ومستشفى تعليمي.

وطالب السكان بإخلاء المناطق الأشد تضررًا، متعهدًا بأنه ستتم تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وتسببت فيضانات اجتاحت شمال شرقي البلاد، خلال شهر أغسطس الماضي، في وفاة 49 شخصًا على الأقل.