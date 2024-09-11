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جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

حيوانات مفترسة تتجول
حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا، فيتو

جرفت فيضانات في شمال نيجيريا، بعض الحيوانات المفترسة، الموجودة في حديقة "ساندا كياريمي" الكبيرة إلى شوارع ولاية بورنو الشمالية، الأمر الذي تسبب في هلع بين السكان.

وأعلنت الحديقة النيجيرية، في بيان أن الفيضانات تسببت في نفوق نحو 80% من حيوانات الحديقة، التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية مثل الأسود والتماسيح.

ودعت سكان ولاية بورنو الشمالية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بعد أن "جرفت الفيضانات بعض الحيوانات المفترسة إلى مجتمعاتنا مثل التماسيح والثعابين".

وأدت الفيضانات، التي بدأت بعد أن فاضت المياه عن سد بعد هطول أمطار غزيرة، إلى إجلاء آلاف الأشخاص.

وقال مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن الكارثة ألحقت أضرارًا بمرافق أخرى في عاصمة الولاية مايدوجوري، من بينها مكتب بريد ومستشفى تعليمي.

وطالب السكان بإخلاء المناطق الأشد تضررًا، متعهدًا بأنه ستتم تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وتسببت فيضانات اجتاحت شمال شرقي البلاد، خلال شهر أغسطس الماضي، في وفاة 49 شخصًا على الأقل.

 

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