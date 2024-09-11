جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)
جرفت فيضانات في شمال نيجيريا، بعض الحيوانات المفترسة، الموجودة في حديقة "ساندا كياريمي" الكبيرة إلى شوارع ولاية بورنو الشمالية، الأمر الذي تسبب في هلع بين السكان.
وأعلنت الحديقة النيجيرية، في بيان أن الفيضانات تسببت في نفوق نحو 80% من حيوانات الحديقة، التي تضم مجموعة متنوعة من الحيوانات البرية مثل الأسود والتماسيح.
ودعت سكان ولاية بورنو الشمالية، إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بعد أن "جرفت الفيضانات بعض الحيوانات المفترسة إلى مجتمعاتنا مثل التماسيح والثعابين".
وأدت الفيضانات، التي بدأت بعد أن فاضت المياه عن سد بعد هطول أمطار غزيرة، إلى إجلاء آلاف الأشخاص.
وقال مكتب الرئيس النيجيري بولا تينوبو، إن الكارثة ألحقت أضرارًا بمرافق أخرى في عاصمة الولاية مايدوجوري، من بينها مكتب بريد ومستشفى تعليمي.
وطالب السكان بإخلاء المناطق الأشد تضررًا، متعهدًا بأنه ستتم تلبية الاحتياجات الإنسانية.
وتسببت فيضانات اجتاحت شمال شرقي البلاد، خلال شهر أغسطس الماضي، في وفاة 49 شخصًا على الأقل.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.