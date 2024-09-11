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خارج الحدود

تصريح تشاؤمي لـ بلينكن بشأن هدنة غزة: لا توجد ضمانات ولا نستطيع إجبار إسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فيتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه لا توجد ضمانات بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار شبه المتفق عليه في قطاع غزة. وهناك عقبات على طريق الهدنة.

وقال بلينكن في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" التلفزيونية البريطانية "كلما مر الوقت، زاد خطر حدوث بعض الأحداث غير المتوقعة التي من شأنها أن تعيقنا أو تعقد المزيد من العمل، ومع ذلك، واستنادًا إلى ما هو موجود في الوثيقة وما تم الاتفاق عليه بالفعل، فأنا واثق من أننا قريبون بالفعل من ذلك". هل هذا يعني أننا سنحققه؟ لا، لأن الأسئلة الصعبة لا تزال قائمة. في نهاية المطاف، سيتعين على الأطراف اتخاذ قرار".

وأضاف أن القضية الآن لا تتعلق بزيادة الضغط على إسرائيل أو حركة "حماس"، بل تتعلق بإدراك الجانبين أن التوصل إلى اتفاق هو في مصلحتهما.

كما أكد بلينكن أن الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار القيادة الإسرائيلية على الموافقة على الشروط المقترحة، لكنها ستستمر في محاولة إقناعها بصحة مثل هذه الخطوة.

وتأتي تصريحات بلينكن بعد أيام من تصريح متفائل حيث قال بلينكن في إفادة صحفية في هايتي إنه جرى التوافق على نحو 90% من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لكن هناك قضايا بالغة الأهمية لا تزال عالقة بما في ذلك قضية ما يسمى بمحور فيلادلفيا أو صلاح الدين على الطرف الجنوبي لـ قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وأضاف بلينكن "أتوقع في الأيام المقبلة أن ننقل لإسرائيل وأن تنقلا (قطر ومصر) لحماس أفكارنا، نحن الثلاثة، بشأن كيفية الحل".

 

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