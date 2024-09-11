الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

ثلاثة ضد واحد، أول تعليق من ترامب على المناظرة أمام هاريس

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

اعتبر المرشّح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أنّ المناظرة التي خاضها ضدّ منافسته الديمقراطية كامالا هاريس عبر "إيه بي سي"

كانت أفضل مناظرة له على الإطلاق".


واتهم الرئيس السابق مذيعي الشبكة التلفزيونية اللذين أدارا الحوار بالتحيّز ضدّه.


وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي "اعتقد أنّ هذه كانت أفضل مناظرة لي على الإطلاق، خاصة أنها كانت مواجهة بين ثلاثة ضد واحد!".

واضطر مزيعا المناظرة الرئاسية التاريخية في بعض الأوقات التدخل لتصحيح تصريحات أدلى بيها ترامب باعتبارها معلومات.

وقال ترامب إنّه "في سبرينجفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب - الأشخاص الذين جاؤوا - يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا"، مكررا بذلك قصة مفبركة رغم أن رئيس بلدية مدينة سبرينغفيلد أكّد أنّ هذه القصة لا أساس لها من الصحة. ما دفع مذيعا المناظرة للتدخل وتصحيح ما قاله.

وتعكس كلمات ترامب على ما يبدو شعوره بأن أداء هاريس كان واثقا، أنها ربما تفوقت عليه في أكثر من ملف.

وفي إشارة ثقة، طالبت حملة هاريس بإجراء مناظرة أخرى بين المرشحين.

وانتهت المواجهة التي انتظرها العالم بين هاريس وترامب، فيما جاءت ردود الفعل الأولية تشير إلى تفوق المرشحة الديمقراطية، ما قد يكون دفعة قوية لها في الأسابيع القليلة المتبقية قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع.

وعقد المناظرة الوحيدة المقررة بين المرشحين للانتخابات الأمريكية اليوم الأربعاء، بتوقيت الشرق الأوسط، في ولاية بنسلفانيا الحاسمة في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وجرت المناظرة وفق القواعد المتفق عليها قبل انطلاقها حيث استمرت 90 دقيقة تخللتها مباراة سياسية قاسية.

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