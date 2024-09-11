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رياضة

بالأرقام، الأهلي يجهز عقد خيالي لمحمد الشناوي لمواجهة إغراءات العروض السعودية

محمد الشناوي حارس
محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، فيتو

الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يُجهز عقدًا جديدًا لحارسه محمد الشناوي قد يتخطى الـ30 مليون جنيه سنويًّا، ليصبح اللاعب الأعلى راتبًا في تاريخ اللاعبين المصريين الذين ارتدوا القميص الأحمر.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يُجهز عقدًا خياليًا لـ محمد الشناوي، تقديرًا له بعدما رفض عروضًا سعودية بمبالغ كبيرة، بالإضافة لكونه قائدًا للفريق، ويساعد المدير الفني ومدير الكرة داخل غرفة الملابس".

وأضاف: "الأهلي يُقدر محمد الشناوي بشكل كبير، واللاعب أصر على البقاء داخل النادي، رغم العروض السعودية التي وصلت لأرقام خيالية في أوقات سابقة".

 

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