بالأرقام، الأهلي يجهز عقد خيالي لمحمد الشناوي لمواجهة إغراءات العروض السعودية
الأهلي، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي يُجهز عقدًا جديدًا لحارسه محمد الشناوي قد يتخطى الـ30 مليون جنيه سنويًّا، ليصبح اللاعب الأعلى راتبًا في تاريخ اللاعبين المصريين الذين ارتدوا القميص الأحمر.
وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الأهلي يُجهز عقدًا خياليًا لـ محمد الشناوي، تقديرًا له بعدما رفض عروضًا سعودية بمبالغ كبيرة، بالإضافة لكونه قائدًا للفريق، ويساعد المدير الفني ومدير الكرة داخل غرفة الملابس".
وأضاف: "الأهلي يُقدر محمد الشناوي بشكل كبير، واللاعب أصر على البقاء داخل النادي، رغم العروض السعودية التي وصلت لأرقام خيالية في أوقات سابقة".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.