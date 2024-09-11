رئيس إنبي: دياب أساء اختيار أدواته ومنهم عامر حسين وأفكر في الترشح لرئاسة رابطة الأندية

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه يفكر فقط في الترشح لرئاسة رابطة الأندية المحترفة، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَّ أي اتصالات رسمية بشأن نظام مسابقة الدوري في الموسم الجديد.

الشريعي: أرفض الموسم الاستثنائي للدوري

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية: "لا أوافق على موسم استثنائي بالنسبة لبطولة الدوري، ولكن الموسم يجب أن يكون لضبط منظومة الكرة المصرية بالكامل سواء الدوري الممتاز أو المحترفين أو قطاعات الناشئين".

هناك كوادر شابة تستحق العمل في الكرة المصرية

وأضاف أيمن الشريعي: "هناك شباب كثيرون يستحقون العمل في منظومة الكرة المصرية، هناك حسام الزناتي ومحمد طه الذي كان يعمل في الإمارات، لا بدَّ من دعم هؤلاء الشباب لتحمل المسؤولية، من أجل تحقيق النجاح مستقبلًا والصعود بتلك المنظومة".

أيمن الشريعي، فيتو

وواصل: "يجب أن نعمل على نجاح المنظومة، وأن يكون هناك (تكافؤ الفرص) بين جميع الأندية، وذلك بفرض النظام على الجميع، لأن هناك أندية كانت تلعب في الرابعة عصرًا وفرق أخرى لم تلعب مطلقا في هذا التوقيت".

لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية

وأكمل: "لا نعرف حتى الآن لائحة النظام الأساسي لرابطة الأندية، وعلاقتي جيدة مع أحمد دياب وهو صديق شخصي لي، وبذل مجهود كبير بشكل احترافي في الرابطة، وتحدثت معه كثيرًا، ولكنه أساء اختيار الأدوات التي تعمل معه، وعلى رأسهم عامر حسين".

وزاد: "إستاد الاسكندرية من أقدم ملاعب إفريقيا، وهناك علامة تعجب حول فتح المقصورة الملكية لتصوير برنامج تليفزيوني، بعيدًا عن التصريحات التي خرجت في البرنامج، وتحدث عن بعض الأمور الخاطئة منها راتب حسام الزناتي والذي كان يحصل على 20 ألف وليس 60 ألف كما ذكر عامر حسين".

لن أعمل مع عامر حسين مطلقًا

وتابع: "نفس الشكاوى متكررة من جانب الأندية في آخر 14 عامًا، ويجب مواجهة تلك الأخطاء من المسئولين، وعامر حسين شخصية محترمة، ولكن لن أعمل معه مطلقا، وحتى الآن لا أعلم موقف أحمد دياب من الترشح أو عدمه".

وزاد: "لو كان يريد دياب النزول كرئيس فلن أترشح في انتخابات الرابطة، وسأدعمه بقوة حال توليه الرئاسة الموسم المقبل وأقدم له كل النصائح من أجل النجاح".

وأشار إلى أنه حال توليه الرابطة، فسوف يعمل على إنجاح بطولة الدوري المصري وأن تخرج المسابقة من إطار الفشل الذي تعيشه في الفترة الأخيرة. مشيرًا إلى أنه حال تواجده سيقوم بتسويق البراند الخاص بالدوري.