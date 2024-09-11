بعد المناظرة التاريخية، تايلور سويفت تعلن تأيدها لـ كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية

تايلور سويفت، أعلنت أهم نجمة غنائية في أمريكا، تايلور سويفت، عن تأيدها للمرشحة كامالا هاريس، في الانتخابات الأمريكية القادمة.

وأصدرت تايلور سويفت بيانا، عبر صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، تعلن فيه عن تأييدها لكامالا قائلة:"سأعطي صوتي لكامالا هاريس، وتيم والز، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، سأصوت لكامالا هاريس، لأنها تناضل من أجل الحقوق، والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها… أعتقد أنها قائدة موهوبة، وثابتة، وأعتقد أننا نستطيع أن نحقق الكثير في هذا البلد، إذا كنا بقيادة هادئة وليس فوضى.. لقد شجعتني وأعجبت باختيارها لزميلها تيم والز، الذي كان يدافع عن حقوق المثليين، ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية، والتلقيح الصناعي وحق المرأة في جسدها لعقود من الزمن".

كامالا هاريس تحصل على حقوق استخدام أغنية بيونسيه

وكانت النجمة الأمريكية بيونسيه، أعلنت هي وزوجها جي زي، تأيد كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، التي أصبحت المرشحة الرئاسية لانتخابات 2024، ومنحتها الإذن لاستخدام أغنيتها «فريدوم» (Freedom) طوال فترة حملتها الانتخابية.

مناظرة ترامب وهاريس

وانتهت المواجهة التي انتظرها العالم بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس وخصمها الجمهوري دونالد ترامب.

وعقد المناظرة الوحيدة المقررة بين المرشحين للانتخابات الأمريكية اليوم الأربعاء، بتوقيت الشرق الأوسط، في ولاية بنسلفانيا الحاسمة في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وجرت المناظرة وفق القواعد المتفق عليها قبل انطلاقها حيث استمرت 90 دقيقة تخللتها مباراة سياسية قاسية.