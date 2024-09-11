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حوادث

اليوم، عرض سعد الصغير على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات

تفاصيل القبض على
تفاصيل القبض على سعد الصغير بمطار القاهرة، فيتو

القبض على سعد الصغير، تتوجه مأمورية من قسم شرطة النزهة  اليوم الأربعاء، بالمطرب سعد الصغير لقطاع الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه والتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمة وذلك تنفيذا لتكليفات النيابة العامة وذلك بعد ضبطه بحيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة عائدًا من أمريكا.

 

وأمرت نيابة النزهة بأن يستخرج المتهم سعد محمود حنفي وشهرته سعد الصغير، من محبسه صباح باكر، ويعرض رفقة الحراسة اللازمة على مصلحة الطب الشرعي وذلك لأخذ العينات اللازمة منه وتحليلها وصولا لمدى تعاطيه  مخدرات من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان نوع المادة المخدرة والجدول المدرجة به من جداول قانون مكافحة المخدرات مع إعداد تقرير مفصل.

وألقت الأجهزة الأمنية، صباح الثلاثاء، القبض على المطرب سعد الصغير وبحوزته مخدر الماريجوانا الذي يندرج ضمن المواد المخدرة المدرجة في جداول المخدرات.

وبالتفتيش وجد بحوزته 9  داخل حقيبته، وعلى الفور حرر رجال الجمارك محضر ضبط جمركي وتم تحويله إلى قسم النزهة.

وقالت المصادر، إن المطرب سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة، قادما من أمريكا ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وتم الضبط الجمركي لما بحوزته من ممنوعات، وتحويله إلى قسم النزهة.

وبحسب المصادر، فإن المضبوطات الجمركية التي وجدت بحوزة المطرب سعد الصغير، تعادل الاستعمال الشخصي، وهي لا تقارن بما تم ضبطه قبل عدة أشهر مع الفنانة منة شلبي، ولكن تم تحرير محضر جمركي بالواقعة كونها مواد مخدرة ممنوعة، وتحويل الأمر إلى النيابة.

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مأمورية من قسم شرطة النزهة القبض على سعد الصغير المطرب سعد الصغير

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