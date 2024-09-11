لمواجهة ارتفاع الأسعار، شعبة السيارات تعلن انفراجة في عملية الاستيراد

أسعار السيارات، كشف المستشار أسامة أبو المجد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات، عن انفراجة متوقعة في استيراد السيارات الفترة المقبلة.

المعروض من السيارات المستوردة

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “هناك قلة من معروض السيارات بعد توقف الاستيراد الشخصي والتجاري الفترة الأخيرة ما نتج عنه تحرك في الأسعار”.



عدد السيارات المحتجزة بالمواني

وأضاف أن هناك 10 إلى 15 ألف سيارة بالمواني ينتظر الإفراج عنهم الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه بعض مستوردي ووكلاء السيارات حصلوا بالفعل على الاعتمادات المستندية لتسهيل عملية الاستيراد وهذا مؤشر إيجابي.