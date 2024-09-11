الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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ترامب vs هاريس، من الفائز في المناظرة الرئاسية الأمريكية 2024؟

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

90 دقيقة ما بين الشد والجذب حتى انتهت المواجهة التي انتظرها العالم بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وعقد المناظرة الوحيدة المقررة بين المرشحين للانتخابات الأمريكية اليوم الأربعاء، بتوقيت الشرق الأوسط، في ولاية بنسلفانيا الحاسمة في الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل.


وجرت المناظرة وفق القواعد المتفق عليها قبل انطلاقها حيث استمرت 90 دقيقة تخللتها مباراة سياسية قاسية.


التفاصيل الكاملة للمناظرة الرئاسية الأمريكية 2024

اتّهمت المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس خلال مناظرتها مع منافسها الجمهوري دونالد ترامب الرئيس السابق بأنه "أضحوكة" في العالم ويمكن التلاعب به بسهولة من قبل بعض أسوأ قادة العالم، في واحد من الاشتباكات العديدة التي دارت بين الطرفين حول السياسة الخارجية.

وقالت هاريس مخاطبة ترامب "لقد سافرتُ حول العالم بصفتي نائبة لرئيس الولايات المتحدة، وزعماء العالم يسخرون من دونالد ترامب. لقد تحدثتُ مع قادة عسكريين، عمل بعضهم معك، وقالوا إنك عار".

وأضافت أنّه "من المعروف أنّ هؤلاء الدكتاتوريين والمستبدين يشجعونك على أن تكون رئيسا مرة أخرى لأنهم واضحون للغاية - يمكنهم التلاعب بك بالإطراء والمحاباة، ولهذا السبب أخبرني العديد من القادة العسكريين الذين عملتَ معهم أنك عار".

واعتبر ترامب خلال مناظرته مع منافسته هاريس أنّ "إسرائيل ستزول" إذا ما أصبحت نائبة الرئيس رئيسة للولايات المتحدة.

وقال ترامب إن هاريس "تكره إسرائيل، إذا أصبحت رئيسة، أعتقد أنّ إسرائيل لن تكون موجودة في غضون عامين... إسرائيل ستزول"، لتردّ عليه نائبة الرئيس بالقول إنّ اتّهامها بكره إسرائيل "غير صحيح على الإطلاق"، مذكّرة بأنّها دعمت تل أبيب طوال حياتها ومسيرتها المهنية.

وذكّرت المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية خلال مناظرتها عبر شبكة "إيه بي سي"  الرئيس السابق بأنّه يخوض الانتخابات ضدّها وليس ضدّ الرئيس جو بايدن.

وقالت هاريس مخاطبة ترامب "من المهم تذكير الرئيس السابق: أنت لا تخوض الانتخابات ضد جو بايدن، أنت تخوضها ضدي"، وذلك بعد أن هاجم المرشح الجمهوري الرئيس المنتهية ولايته الذي انسحب من السباق الرئاسي في يوليو ورشّحها مكانه.

من الفائز في المناظرة الرئاسية الأمريكية 2024؟


وقال مراقبون عقب انتهاء المناظرة إن هاريس قدمت أداء فاق التوقعات، وأنها بدت أكثر ثقة في نفسها وأظهرت قدرتها على أن تكون أول رئيسة للولايات المتحدة الأمريكية.

ونجحت هاريس في استخدام لغة الجسد فاستفادت من فترات صمتها بينما كانت تستمع لكلمات منافسها ترامب.

وعلى خلاف هاريس التي ظهرت واثقة شنّ ترامب خلال المناظرة هجوما شرسا على المهاجرين، مكرّرًا اتهامات وصفت بـ"كاذبة" بأنّ وافدين جددًا من هايتي إلى ولاية أوهايو الأمريكية "يأكلون قطط" السكان.

وقال ترامب إنّه "في سبرينجفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب - الأشخاص الذين جاؤوا - يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا"، مكررا بذلك قصة مفبركة رغم أن رئيس بلدية مدينة سبرينجفيلد أكّد أنّ هذه القصة لا أساس لها من الصحة.

وكرست هاريس صورة مختلفة عن بايدن الذي فشل في الهجوم على خصمه ترامب خلال المناظرة التي جمعتها وكانت سببا رئيسيا في انسحابه لاحقا من السباق الرئاسي.

واتّهمت هاريس ترامب بالسعي "لقسمة" البلاد من خلال تأجيج التوترات العرقية.

وقالت هاريس "أعتقد أنّها لمأساة أن يكون لدينا شخص يريد أن يصبح رئيسًا حاول باستمرار، طوال حياته المهنية، استخدام العرق لقسمة الشعب الأمريكي".

وفي كلمتها الختامية قالت هاريس إن خطتها تركز على المستقبل بينما ترامب ينظر إلى الماضي، وهو ما نجحت على ما يبدو في إظهاره خلال المناظرة التاريخية.

 

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