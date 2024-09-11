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طلب مناظرة مع شيخ الأزهر، أول رد من إمام رمضان على إيقافه بسبب فتوى جواز سرقة الكهرباء

الدكتور إمام رمضان،
الدكتور إمام رمضان، فيتو

علق الدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر على قرار إيقافه من قبل إدارة الجامعة بسبب فتواه التي أجاز فيها سرقة الكهرباء والمياه والغاز.

 

قرار إيقاف الدكتور إمام رمضان من جامعة الأزهر 

وجاء نص القرار كالتالي: إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام سعيد أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن العمل ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب.

 

تعليق إمام رمضان على قرار إيقافه 

وفي أول تعليق له على قرار إيقافه، نشر إمام رمضان فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قال فيه:" بلغنى أن الجامعة أصدرت قرارًا رسميًّا بإيقافي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتي للتحقيق بتهمة الإفتاء بجواز سرقة الكهرباء والمياه".

وأضاف: "تم إيقافي قبل ذلك من إدارة الجامعة في أكثر من مناسبة وتم منعى من الحصول على راتبي رغم أني لا أملك من الدنيا إلا راتبي".

ووجه " إمام" رسالة خاصة إلى شيخ الأزهر قائلًا: "رسالتي إلى شيخ الأزهر أنا الدكتور إمام رمضان الذي اعتصم بطلابه قبل ذلك والذي اتهمتموه زورًا وبهتانًا بهتك العرض وذهب إليك في مسقط رأسك يستنجد بك".

 

إمام رمضان يطلب مناظرة مع شيخ الأزهر 

وواصل: "أقول لـ شيخ الأزهر أنت أستاذ في العقيدة والفلسفة وأنا كذلك، وأنا هذا الرجل الذي أصدر هذه الفتوى.. وقيل إني لست أهلًا لإصدار الفتوى".

أكمل: "والسؤال من هو أهل الفتوى هل علماء الفضائيات، وأنا أقولها للكل جميعًا: أنا مستعد لتلبية دعوتك حتى آتي إلى مشيخة الأزهر ماثلًا بين أيديكم في مناظرة علنية يحضرها مفتي الجمهورية".

واستطرد "إمام": "في هذه المناظرة أحضر حتى أجيب عن تلك الفتوى بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة والإجماع، وإني أعلن أمام الجميع أني أناظرك أمام الملأ لأثبت أني كنت على حق أم على باطل.. خاصة أني لم أفتِ بجهل أو رغبة في مركز أو منصب".

يذكر أن الدكتور إمام رمضان هو صاحب الواقعة الغريبة التي أثارت الرأي العام بكلية التربية بجامعة الأزهر عام 2019، بعدما أجبر طالبين على خلع سرواليهما أمام زملائهما الطلاب في المحاضرة بحجة التعلم.

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جامعة الأزهر: إيقاف الدكتور إمام رمضان 3 أشهر بعد فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه

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التحقيق مع أستاذ بجامعة الأزهر بعد إجازته سرقة الكهرباء والمياه والغاز

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جامعة الأزهر: إيقاف الدكتور إمام رمضان 3 أشهر بعد فتوى جواز سرقة الكهرباء والمياه

التحقيق مع أستاذ بجامعة الأزهر بعد إجازته سرقة الكهرباء والمياه والغاز

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