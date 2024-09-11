مهاجرون أكلوا قطط السكان، تصريح غريب لترامب خلال المناظرة

شن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، هجومًا شرسًا على المهاجرين، مكرّرًا اتهامات غريبة بأن وافدين جددًا من هايتي إلى ولاية أوهايو الأمريكية "يأكلون قطط" السكان.

وقال ترامب إنه "في سبرينجفيلد، (المهاجرون) يأكلون الكلاب - الأشخاص الذين جاؤوا - يأكلون القطط، يأكلون الحيوانات الأليفة للأشخاص الذين يعيشون هناك. هذا ما يحدث في بلدنا".

وكرر ترامب بذلك قصة غريبة أكد رئيس بلدية مدينة سبرينجفيلد أن لا أساس لها من الصحة.

وفي لحظة ملفتة أخرى خلال المناظرة، نهرَ ترامب منافسته الديمقراطية لمحاولتها مقاطعته بينما كان يتكلّم مستخدما عبارة ضمّنها إشارة واضحة إلى توبيخها نائب الرئيس السابق مايك بنس قبل أربع سنوات خلال مناظرة جرت بينهما يومها.

وقال ترامب "انتظري دقيقة، أنا أتحدث الآن، إذا لم تمانعي، من فضلك!"، قبل أن يضيف "هل يبدو لك هذا مألوفا؟"، في إشارة إلى المناظرة التي جرت بين هاريس وبنس.

في سياق آخر اعتبر ترامب أن هاريس لا تملك برنامجا اقتصاديا وكل ما فعلته هو أنّها نسخت برنامج الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب في المناظرة إن هاريس "ليس لديها خطة. لقد نسخت خطة بايدن التي هي عبارة عن أربع جمل.. أربع جمل تقول فقط: حسنا، سنحاول خفض الضرائب. ليس لديها خطة".

كما جدّد المرشّح الجمهوري اتّهامه لنائبة الرئيس بأنّها "ماركسية".

وقال ترامب خلال أول مناظرة مع هاريس: إنّها ماركسية، والجميع يعرف أنها ماركسية".