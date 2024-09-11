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رياضة

قاس لكنه مطلوب، فرمان من كولر بشأن يحيى عطية الله قبل السوبر الإفريقي

يحيى عطية الله لاعب
يحيى عطية الله لاعب الأهلي، فيتو

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر وضع برنامج مكثف لـ يحي عطية الله بسبب زيادة الوزن.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "الأهلي بدأ في تجهيز يحيى عطية الله خلال الفترة الأخيرة ببرنامج مكثف بسبب زيادة الوزن".

وتابع الغندور: "يحي عطية حصل على فترة راحة طويلة تسببت في زيادة وزنه وكولر طلب من المعد البدني وضع برنامج مكثف للاعب لخسارة الوزن".

طاهر محمد طاهر، فيتو

الأهلي يستقر على تجديد عقد طاهر محمد طاهر

وواصل خالد الغندور، أن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي اقترب من تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "طاهر محمد طاهر اقترب من التجديد لثلاث سنوات".

وأكمل: "علمنا أن الأهلي قرر تجديد عقد اللاعب بعد العودة للسويسري مارسيل كولر والذي وافق على ذلك على الفور".

واختتم: "كولر أكد أن طاهر محمد يمتلك مقاومات فنية رائعة ويقوم بكل الأدوار المطلوبة منه".

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الأهلي النادي الأهلي يحيي عطية الله مارسيل كولر طاهر محمد طاهر

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