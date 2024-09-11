وصل لسعر الكندوز، ننشر أسعار اللحوم الضأن في الأسواق

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر لحوم الضاني الصافي ارتفاعات بنحو 4.5 جنيه عن سعرها السابق؛ مقابل انخفاض سعر اللحم الضاني بالعظام بنحو 1.5 جنيه؛ وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

ارتفاع في سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

فيما ارتفع سعر اللحوم الضاني الصافي بنحو 4.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 419 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 350 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، فيتو

انخفاض في سعر لحم ضاني بالعظام

بينما انخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو 1.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 388.5 جنيه.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 480 جنيهًا في أسواق المحافظات.