أخبار مصر: حلفاء بايدن يكتبون نهايته، قفزة في أسعار الذهب، درجات حرارة غير طبيعية تضرب مصر، قمة الناتو تمهد لحرب عالمية

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أول تحرك رسمي من الأولمبية المصرية في واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي منتخب الدراجات

أكد المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024، أمر طبيعي كونها تأهلت للمشاركة وأرسل الاتحاد الدولي للدراجات ما يفيد بتأهلها.

على غير عادة فصل الصيف، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن درجات الحرارة اليوم وغدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الخميس، مؤكدة أن اليوم وغدًا الجمعة ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.

لينك سريع، الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في جميع محافظات مصر بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجة الدبلومات الفنية 2024، وقد تم إعلانها رسميًّا من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أمس الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

لليوم الثاني، لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها بمجلس النواب

تستكمل اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، اليوم الخميس، أعمالها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لليوم الثاني على التوالي.

أمنية غريبة من جنة عليوة لشهد سعيد بعد تسببها في إصابتها وغيابها عن أولمبياد باريس (فيديو)

أمنية غريبة تمنتها لاعبة سباق الدراجات جنة عليوة، لزميلتها شهد سعيد، التي كانت سببًا في إصابتها وغيابها عن أولمبياد باريس 2024.

بشكل مفاجئ، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يبدي انفتاحه على ترشيح بديل لبايدن

ذكر موقع أكسيوس، أن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أبدى انفتاحه على ترشيح بديل لـ بايدن.

شقيق أحمد رفعت يتحدث عن دور وليد دعبس في أزمة وفاته، وماذا حدث في آخر اتصال معه

أدلى محمد رفعت شقيق اللاعب الراحل أحمد رفعت نجم مودرن سبورت فيوتشر سابقًا ومنتخب مصر السابق بعدة تصريحات هامة في برنامج الماتش على قناة صدى البلد.

قفزة كبيرة لأسعار الذهب قبل ساعات من بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

اليوم، إجازة بالبنوك والبورصة المصرية بمناسبة رأس السنة الهجرية

قررت إدارة البورصة المصرية، اعتبار اليوم الخميس 11 يوليو 2024 إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، على أن تستأنف تداولاتها الأحد المقبل 14 يوليو 2024.

قمة الناتو، تعهدات سخية لأوكرانيا وتحذير لصين وجر شكل روسيا

تعهد قادة دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأربعاء، بدعم سخي لأوكرانيا، كما وجهوا تحذيرات شديدة لروسيا وعبروا عن قلقهم من الصين.

كوبا أمريكا 2024، كولومبيا تلدغ أوروجواي وتتأهل للنهائي المثير مع الأرجنتين (فيديو)

وصل منتخب كولومبيا لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد "معركة" مثيرة أمام الأوروجواي، في نصف النهائي فجر الخميس.

إليسا: دخلت في علاقة مع مسلم أخفى عني أنه متزوج (فيديو)

قالت المطربة اللبنانية إليسا: "موضوع الزوجة الثانية بكل الأحوال بيظلم الست سواء الأولى أو الأخرى، طبعًا بالدين الإسلامي تعدد الزوجات حلال شرعًا، ولكن في الوقت الحالي قليل جدًّا هذا التعدد إلا في وجود استثناءات".

كل رفاقك خانوك يا جو، أول سناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

أصبح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش، الأربعاء، أول سناتور ديمقراطي يطالب علانية الرئيس جو بايدن بـ"الانسحاب من السباق" الرئاسي "من أجل مصلحة البلاد".

بعد أزمة التأشيرات، اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لسفر المنتخب الأولمبي إلى فرنسا

حدد مسؤولو اتحاد الكرة المصري، موعدًا جديدًا لمغادرة بعثة المنتخب الأولمبي إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

العربية باظت، طليق بوسي يكشف تفاصيل الحادث المروع لسيارته وحالته الصحية (صور)

كشف رجل الأعمال هشام ربيع طليق المطربة بوسي تفاصيل تهشم سيارته، مؤكدًا أنه سائقه الخاص تعرض لحادث سير مروع، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة في الوقت الحالي.

أول رد رسمي من الصين على بيان قمة الناتو التحريضي

أعلنت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن التصريحات المتعلقة ببكين في إعلان قمة الناتو في واشنطن، كاذبة وأن الصين ترفض ذلك بشدة.

رئيس وزراء بريطانيا يترك اجتماع الناتو لمشاهدة مباراة إنجلتر أمام هولندا (فيديو)

يورو 2024، خرج رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، من اجتماع لحزب شمال الأطلسي (الناتو) لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا، في لقطة طريفة وقعت الأربعاء.