كل رفاقك خانوك يا جو، أول سناتور ديمقراطي يطالب بايدن بالانسحاب من السباق الرئاسي

أصبح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت بيتر ويلش، الأربعاء، أول سناتور ديمقراطي يطالب علانية الرئيس جو بايدن بـ"الانسحاب من السباق" الرئاسي "من أجل مصلحة البلاد".

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" قال ويلش إنه "من أجل مصلحة البلاد، أدعو الرئيس بايدن إلى الانسحاب من السباق".

وأضاف أنّ "أحدث استطلاعات الرأي تظهر أنّ الخطر السياسي الذي يواجهه الديمقراطيون آخذ في التزايد. الولايات التي كانت حتى الآن معقلنا تميل الآن نحو الجانب الجمهوري".

والأربعاء أصبح مايكل بينيت من كولورادو أول سناتور ديمقراطي ينقلب علنًا على الرئيس، قائلًا إنّ بايدن سيخسر إذا بقي في الانتخابات وربما يتسبب بخسارة الديمقراطيين في الكونجرس أيضًا.

وقال بينيت لشبكة سي إن إن: "أعتقد أن دونالد ترامب على المسار الصحيح للفوز في هذه الانتخابات"، مشيرًا إلى أن البيت الأبيض "لم يفعل شيئًا" يثبت أن لديه خطة للفوز في انتخابات نوفمبر.

كما أبدى زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، انفتاحه على ترشيح بديل لـ بايدن.

وبينما يحاول بايدن البالغ 81 عامًا إظهار مهاراته القيادية خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، تصاعدت الضغوط الداخلية عليه للاستقالة بعد أدائه الكارثي في المناظرة ضدّ دونالد ترامب.