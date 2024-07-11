بعد أزمة التأشيرات، اتحاد الكرة يحدد موعدا جديدا لسفر المنتخب الأولمبي إلى فرنسا

المنتخب الأولمبي، حدد مسؤولو اتحاد الكرة المصري، موعدًا جديدًا لمغادرة بعثة المنتخب الأولمبي إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

موعد مغادرة البعثة مطار القاهرة

وكشف مصدر مسؤول بـ اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لفيتو، أن الساعات الأخيرة شهدت انفراجة في أزمة التأشيرات الخاصة أعضاء بعثة المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن التأشيرات ستصل من السفارة الفرنسية بالقاهرة صباح اليوم الخميس، على تغادر طائرة الفريق مطار القاهرة في الثانية ظهرا في طريقها إلى مدينة بوردو الفرنسية.

بعثة المنتخب الأولمبي، فيتو

تأجيل سفر البعثة بسبب تأخر التأشيرات

وتقرر تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى مدينة بوردو الفرنسية، استعدادا لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”، المقرر انطلاق منافساتها في الفترة من 24 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

وكان من المقرر أن تغادر القاهرة أمس الأربعاء بعثة المنتخب الأولمبي ولكن بسبب تأخر استخراج التأشيرات أدى ذلك إلى إلغاء السفر الذي كان محدد له في الثانية ظهر أمس.

قوام بعثة المنتخب الأولمبي

ومن المقرر أن تضم بعثة المنتخب الأولمبي إلى فرنسا محمد بركات عضو اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأولمبي، إلى جانب الجهاز الفني والإداري للفريق بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي الجابري - محمد سيحا.

الدفاع: كريم الدبيس - حسام عبد المجيد - أحمد سيد عبد النبي - محمد حمدي - محمد طارق - أحمد عيد - محمد مغربي - عمر فايد.

الوسط: محمد النني - أحمد سيد زيزو - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - زياد كمال - ابراهيم عادل - محمود صابر - أحمد عاطق قطة - مصطفى سعد ميسي.

الهجوم: بلال مظهر - أسامة فيصل.

موعد مباراتي المنتخب الأولمبي أمام أوكرانيا والعراق

ويخوض منتخب مصر الأولمبي مباراتين وديتين في ختام استعداداته للأولمبياد، الأولى أمام نظيره المنتخب الأوكراني يوم 14 يوليو الجاري، أمام الثانية ستكون أمام منتخب العراق الأولمبي يوم 17 من الشهر نفسه، على أن تقام المباراتين بمدينة بوردو الفرنسية.