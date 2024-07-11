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رياضة

كوبا أمريكا 2024، كولومبيا تلدغ أوروجواي وتتأهل للنهائي المثير مع الأرجنتين (فيديو)

كولومبيا وأوروجواي
كولومبيا وأوروجواي

وصل منتخب كولومبيا لنهائي بطولة كوبا أمريكا 2024، بعد "معركة" مثيرة أمام الأوروجواي، في نصف النهائي فجر الخميس.

وحقق منتخب كولومبيا الفوز بهدف نظيف، بفضل رأسية جيفرسون ليرما في الدقيقة 39.

وحافظ المنتخب الكولومبي على التقدم، بالرغم من طرد مدافعه دانييل مونيوز في الدقيقة 45.

موعد مباراة كولومبيا والأرجنتين بنهائي كوبا أمريكا

وضربت كولومبيا موعدا في نهائي البطولة المنتظر، أمام الأرجنتين، فجر الاثنين المقبل.

وبهذا الفوز تصل كولومبيا، لنهائي كأس كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ 23 عاما.

ولعبت كولومبيا النهائي الأخير في عام 2001، وفازت على المكسيك ليحققوا لقبهم الوحيد في كوبا أمريكا.

وتأهلت أوروجواي إلى قبل النهائي بفوزها على البرازيل بركلات الترجيح، وارتكب لاعبوها 26 مخالفة في البطولة، وهو أعلى رقم بين الفرق المشاركة، وحصلوا على بطاقة حمراء بسبب خطأ ناهيتان نانديز على رودريجو، لكنهم صنعوا أيضا فرصا أفضل من البرازيل.


تشكيل كولومبيا

حراسة المرمى: كاميلو فرجاس

الدفاع: دانيال مونيوث، دافيسون سانشيز، كارلوس كويستا، يوهان موخيكا

الوسط: جيفرسون ليرما، ريتشارد ريوس، خاميس رودريغيز

الهجوم: جون أرياس، جون كوردوبا، لويس دياز

تشكيل أوروجواي

حراسة المرمى: سيرخو روشيت

الدفاع: سباستيان كاسيريس، خوسيه خيمينيز، ماتياس أوليفيرا

الوسط: مانويل أوجارتي، فيدي فالفيردي، نيكولاس دي لا كروز، رودريجو بينتانكور

الهجوم: فاكوندو بيليستري، ماكسيميليانو أراوخو، داروين نونيز

ويتوقع أن تحتشد جماهير كولومبيا والأرجنتين في نهائي ميامي المرتقب، في حضور قد يفوق 80 ألف متفرج.

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