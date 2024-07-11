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خارج الحدود

أول رد رسمي من الصين على بيان قمة الناتو التحريضي

قادة حلف شمال الاطلسي
قادة حلف شمال الاطلسي المشاركين بالقمة، فيتو

أعلنت البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن التصريحات المتعلقة ببكين في إعلان قمة الناتو في واشنطن، كاذبة وأن الصين ترفض ذلك بشدة.

عقلية الحرب الباردة والخطابات العدائية


 وقالت البعثة في بيان: "إعلان قمة الناتو في واشنطن، مليء بعقلية الحرب الباردة والخطابات العدائية، والمحتوى المتعلق بالصين مليء بالاستفزازات والأكاذيب والتحريض والافتراء".

وأضاف البيان: "نحن غير راضين عنه بشدة ونعارضه بشدة، وقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجات صارمة لدى الناتو".


وجاء في البيان الختامي لقمة الحلف في واشنطن: "نحث جمهورية الصين الشعبية على الانخراط في مناقشات استراتيجية للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار من خلال الشفافية".

وأضاف: نحن منفتحون على المشاركة البناءة مع جمهورية الصين الشعبية، بما في ذلك بناء الشفافية المتبادلة بهدف حماية المصالح الأمنية للحلف.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في الآونة الأخيرة، أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتدخل في الشؤون الداخلية للصين، ويشوه سياساتها الداخلية والخارجية ويشكل تحديًا لأمنها.


وأتى تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ردًا على تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، لصحيفة "يوميوري" اليابانية، والتي قال فيها إن "الناتو لا يعتبر الصين منافسًا له، لكنه لا يزال ينظر إلى أفعالها على أنها تمثل تحديًا لقيم الحلف ومصالحه وأمنه".


وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في 18 يونيو الماضي، أن المجتمع الدولي لديه رأيه العادل بشأن دور الناتو في الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا أنه يجب على الحلف إعادة النظر في أفعاله.

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