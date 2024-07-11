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رئيس وزراء بريطانيا يترك اجتماع الناتو لمشاهدة مباراة إنجلتر أمام هولندا (فيديو)

ستارمر خلال مشاهدته
ستارمر خلال مشاهدته للمباراة، فيتو

يورو 2024، خرج رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، من اجتماع لحزب شمال الأطلسي (الناتو) لمشاهدة مباراة منتخب بلاده في بطولة كأس أوروبا، في لقطة طريفة وقعت الأربعاء.

ونشر ستارمر على حسابه الشخصي، فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنجليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنجلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".

وعلق ستارمر: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنجلترا".

وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.

وانتصر المنتخب الإنجليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الأحد المقبل.

يورو 2024، حسم منتخب إنجلترا بطاقة التأهل لنهائي كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، بعد الفوز على منتخب هولندا بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على أرضية ملعب "سيجنال إيدونا بارك" ضمن الدور قبل النهائي.

وسجل تشافي سيمونز الهدف الأول لمنتخب هولندا في شباك إنجلترا في الدقيقة 7 عن طريق تصويبة صاروخية، فيما تعادل هاري كين للإنجليز في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يسجل أولي واتكينز الهدف الثاني في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة تأهل منتخب إنجلترا لمواجهة منتخب إسبانيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”، يوم الأحد المقبل.

ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.

 

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