العربية باظت، طليق بوسي يكشف تفاصيل الحادث المروع لسيارته وحالته الصحية (صور)

كشف رجل الأعمال هشام ربيع طليق المطربة بوسي تفاصيل تهشم سيارته، مؤكدًا أنه سائقه الخاص تعرض لحادث سير مروع، مشيرًا إلى أنه بصحة جيدة في الوقت الحالي.

تهشم سيارة هشام ربيع

وقال هشام ربيع في تصريح خاص لفيتو: "أنا حاليًّا خارج مصر، لكن السائق الخاص بي هو الذي تعرض لحادث مررع بالسيارة، وحادثة قوية جدًّا السواق اللي كان موجود، حيث إن السيارة صدمت بسيارات الخرسانات والحمد لله السواق كويس لكن العربية طبعًا باظت".

ومن ناحية أخرى كان كشف رجل الأعمال هشام ربيع، كشف حقيقة عودته لطليقته المطربة بوسي ، بعدما انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية علي السوشيال ميديا تزعم ذلك.

حقيقة عودة بوسي إلى طليقها

وقال هشام ربيع في تصريح خاص لـ فيتو: "نحن لم نعد لبعضنا لكن تربطنا علاقة طيبة.. وكل ما تردد عن وجود قضايا بيننا أمر ليس له أساس من الصحة.. علاقتنا كويسة جدًّا ببعض ولكن مرجعناش لبعض ومعنديش علم مين قال كدا".