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سياسة

لليوم الثاني، لجنة دراسة برنامج الحكومة الجديدة تواصل اجتماعاتها بمجلس النواب

اجتماع لجنة مناقشة
اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة بالبرلمان، فيتو

تستكمل اليوم اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، أعمالها برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لليوم الثاني على التوالي. 

 

اجتماع لجنة مناقشة برنامج الحكومة بمجلس النواب 

وأعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، في أول الاجتماعات أمس الأربعاء، أن مدة عمل اللجنة 10 أيام.

وحضر أول اجتماعات اللجنة بمجلس النواب، اليوم بحضور الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور حسن الخطيب، الاستثمار والتجارة الخارجية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 

اجتماعات مناقشة برنامج الحكومة حتى الإثنين المقبل

وأوضح رئيس لجنة دراسة  برنامج الحكومة الجديدة، أن الاجتماعات تستمر حتى يوم الاثنين المقبل، بواقع اجتماعين كل يوم، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت.

 

دعوة جميع الوزراء لاجتماعات مناقشات برنامج الحكومة 

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه يتم دعوة الوزراء في الحكومة الجديدة تباعا، على أن يكون هناك اجتماع واحد يوم الجمعة المقبل.

 

مشاركة الوزراء في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة 

كما شارك في اجتماع مناقشة برنامج الحكومة الجديدة أمس الأربعاء، وزراء العدل، الأوقاف، والثقافة،  للرد على تساؤلات واستفسارات أعضاء اللجنة حول برنامج الحكومة.

 

تشكيل لجنة مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب 

وتضم اللجنة الخاصة نحو 42 نائبًا، وهم النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، وعدد من النواب المستقلين والمعارضة.

 

مناقشة برنامج الحكومة في مجلس النواب 

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة. 

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. 

 

ضوابط حصول الحكومة على ثقة البرلمان

فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. 

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. 

 

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