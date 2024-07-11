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ثقافة وفنون

إليسا: دخلت في علاقة مع مسلم أخفى عني أنه متزوج (فيديو)

الفنانة إليسا وعلاقتها
الفنانة إليسا وعلاقتها برجل مسلم، فيتو

إليسا، قالت المطربة اللبنانية إليسا: "موضوع الزوجة الثانية بكل الأحوال بيظلم الست سواء الأولى أو الأخرى، طبعًا بالدين الإسلامي تعدد الزوجات حلال شرعًا، ولكن في الوقت الحالي قليل جدًّا هذا التعدد إلا في وجود استثناءات".

 

موقف إليسا من مشروع الزوجة الثانية 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "بيت السعد" الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد بقناة "إم بي سي 1": "أنا مع إن الرجل يتجوز امرأة ثانية في حال إن زوجته الأولى لا تنجب ولكن لا يتركها لهذه العلة".

إليسا، فيتو

 

لماذا توافق الزوجة على زواج زوجها بأخرى؟ إليسا ترد

وتابعت الفنانة إليسا: "أوقات الستات بيوافقوا بالإجبار على زواج زوجهم بأخرى علشان مش عايزين يتطلقوا، ولكن أنا حتى لو حبيت أرفض أكون زوجة ثانية، أنا ما عنديش في الثقافة بتاعتي موضوع الزوجة الثانية".

 

إليسا مع عمرو وأحمد سعد من كواليس "بيت السعد"

مغازلة وإعجاب من أحمد سعد لـ إليسا في حلقة "بيت السعد"

إليسا: دخلت في علاقة مع رجل أخفى عني أنه متزوج وردة فعلي كانت حازمة

وأكدت إليسا: "دخلت في علاقة مع شخص مسلم مش مسيحي وحبيته وهو متزوج، واضطريت أتركه لإني لا أقبل أن أبني سعادتي على حساب سعادة حد تاني، أنا ما كنتش أعرف أنه متزوج وعرفت في منتصف طريق علاقتنا".


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إليسا الفنان إليسا المطربة اليسا برنامج بيت السعد أحمد سعد عمرو سعد

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